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Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

На 78-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Шумский

Фото: kino-teatr.ru

На 78-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Шумский. Об этом сообщает «Российская газета».

Причины смерти актера и певца не раскрываются.

Леонид Шумский родился 10 июня 1945 года в литовском городе Тракай. С 1964-го по 1967-й артист выступал в составе армейского ансамбля, после чего был удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества. В 1970-х музыкант являлся солистом Московского государственного оркестра «Современник».

Шумский обрел известность после съемок в военном фильме 1979 года под названием «Отряд особого назначения». Музыкант также принимал участие в телевизионных проектах «Алло! Мы ищем таланты!» и «С песней по жизни!».

Помимо этого, артист занимался организацией праздничных выступлений на столичных площадках.

Ранее стало известно, что режиссер, драматург и сценарист фильма «Уроки фарси» Вольфганг Кольхазе умер в возрасте 91 года.

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Анастасия Астахова
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