Турист отправился в «отпуск мечты» в ЮАР и был убит местными бандитами

Немецкий турист отправился на сафари в ЮАР, попал в засаду и был убит бандитами

Немецкий турист, прилетевший в «отпуск мечты» в ЮАР с женой и друзьями, был жестоко убит. Подробности публикует Evening Standart.

По информации издания, путешественники из Германии в первый день отдыха решили отправиться на сафари и попали в засаду, устроенную местной вооруженной бандой. Происшествие случилось в 25 милях (около 40 километров) от Национального парка Крюгера, когда отдыхающие проезжали через район фермерской деревни на Уайт-Ривер в провинции Мпумаланга.

Перед машиной туристов остановился автомобиль Volkswagen Caddy, из которого выскочили трое мужчин в масках с автоматами и потребовали открыть двери. Немец, находившийся за рублем, проигнорировал требование бандитов, нажал кнопку центрального замка, запирающую двери автомобиля, и дал задний ход. В это время один из преступников выстрелил в водителя через окно, после чего банда скрылась.

Полиция и аварийно-спасательные службы, прибывшие на место происшествия, помочь путешественнику не смогли — от полученных травм мужчина скончался на месте. «Было много крови и криков, и, как вы можете себе представить, туристы были в истерике, но ничего нельзя было сделать, чтобы помочь водителю, — рассказал один из спасателей. — Это было действительно тяжелое огнестрельное ранение, и из-за крови мы не могли изначально сказать, был ли совершен один выстрел или их было больше».

Начальник полиции провинции Мпумаланга генерал-лейтенант Семакеленг Манамела (Semakeleng Manamela) осудил нападение на отдыхающих. «Мы призываем наших граждан, которые могли видеть, слышать или располагать какой-либо информацией о преступниках, сообщить об этом, чтобы мы могли добиться скорейшего правосудия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница Канады отправилась в Великобританию, чтобы встретиться со своим возлюбленным, и была убита в его доме. 19-летнюю девушку имени Вернон Эшли Уодсворт нашли зарезанной в доме ее 23-летнего любовника. Отмечается, что соседи вызвали полицию, поскольку слышали шум и ругань.