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Отряд «Ахмат» занял оборонительный рубеж около Спорного в ДНР

Отряд «Ахмат», НМ ЛНР и группа «Вагнера» заняли оборонительный рубеж около Спорного в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отряд спецназа «Ахмат» совместно с армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и группой «Вагнера» заняли оборонительный рубеж около Спорного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

Как рассказал Алаутдинов, важный рубеж был занят союзными войсками в четверг, 6 октября. «Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад», — констатировал он.

6 октября представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате наступательных действий Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Зайцево в ДНР. В боях за поселок было уничтожено более 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские войска уничтожили несколько единиц боевой техники противника.

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Марина Совина
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