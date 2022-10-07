Прилепин назвал Макаревича глупым стариком

Писатель Прилепин назвал Макаревича «глупым, неумным и много на себя берущим стариком»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и публицист Захар Прилепин назвал солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) «глупым, неумным и много на себя берущим стариком». Об этом сообщает RTVI.

«Даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных у Макаревича уже нет лет 30», — сказал писатель.

Ранее Прилепин высказался о покинувших Россию звездах. Автор предрек возвращение артистов, уехавших из страны. «Оно вернется. Может быть, самое озверелое не вернется. Это какие-то отдельные персонажи, но в целом все это съедется обратно ровно на те же самые места. Так в России заведено», — считает он.