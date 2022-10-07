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Производитель бумаги SvetoCopy завершил продажу бизнеса в России

Производитель бумаги SvetoCopy продал российский бизнес за 420 миллионов долларов

Фото: Uli Deck / DPA / Globallookpress.com

Американский производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил сделку по продаже своего российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что российские предприятия проданы за 420 миллионов долларов. Ранее Sylvamo объявила о своем решении продать все свои российские предприятия. Pulp Invest, управляющая компания по выкупу, профинансировала покупку за счет банковского финансирования.

О решении производителя уйти с российского рынка стало известно в мае. Главный актив компании в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Он имеет годовую мощность 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15 процентов общей выручки Sylvamo. В начале марта Sylvamo заявило о приостановке операций в РФ.

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Платон Щукин
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