Глава правительства российского региона ушел в отставку

Тульский губернатор Дюмин сообщил об отставке главы правительства региона

Глава правительства Тульской области Валерий Шерин в ближайшие дни уйдет в отставку и перейдет на работу в одну из государственных корпораций. Об этом рассказал на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин, сообщается на сайте администрации региона.

«Алексей Дюмин поблагодарил Валерия Шерина за совместную работу и выразил уверенность, что на новом месте ему удастся добиться высоких результатов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава региона наградил Валерия Шерина Золотой медалью «За особый вклад в развитие Тульской области».

Новым главой правительства области станет первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Ранее в Тульской области вернули домой пятерых студентов-очников, которых ранее ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. По результатам проведенной проверки выяснилось, что пятерых молодых людей, обучающихся в колледжах на очной основе, мобилизовали еще до выхода указа президента России Владимира Путина о предоставлении отсрочки студентам.