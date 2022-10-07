Турция разместила ударные БПЛА на севере Кипра

Эрдоган заявил, что Турция разместила на севере Кипра ударные БПЛА из-за действий США

В ответ на отмену эмбарго на поставку вооружений для Республики Кипр со стороны США Турция разместит на севере Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) ударные беспилотные летательный аппараты (БПЛА). Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС

«В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Возможны новые поставки, это наше право. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырех направлений», — рассказал Эрдоган. Он добавил, что истребители турецких ВВС при необходимости могут в кратчайшие сроки достичь острова для защиты от наступательных действий со стороны Республики Кипр.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней, чтобы провести двусторонние переговоры по проблематике украинского конфликта.

Кипр поделили на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате государственного переворота к власти на острове пришло военное правительство, поддерживаемое Грецией. Однако Турция вторглась на Кипр и заняла северную часть островной суши, воспользовавшись международным правом. В 1975 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости.