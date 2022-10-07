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Названы пять портящих любой образ моделей юбок

The Voice: юбки из тонкой трикотажной ткани подчеркивают недостатки фигуры

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Редакторы модного журнала The Voice назвали пять моделей юбок, которые могут испортить любой образ. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По словам экспертов, в первую очередь, испортить образ женщины могут юбки из тонкой трикотажной ткани и в спортивном стиле. Данные варианты подчеркивают недостатки фигуры и смотрятся дешево.

Помимо прочего, в списке оказались юбки с драпировками. Подобный элемент декора прибавляет дополнительный объем, отмечают специалисты. Также неподходящими стали юбки, изготовленные из дешевых материалов, поскольку выглядят старомодно.

В заключение авторы статьи выделили микро-юбки. Упомянутые варианты, по мнению журналистов, портят внешний вид, делая его вульгарным и пошлым.

В сентябре российский стилист Анна Шаповал перечислила портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, среди неактуальных фасонов эксперт отметила джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи. Она заявила, что на данный момент в моде преобладают свободные и расслабленные фасоны, поэтому перечисленные модели брюк не являются актуальными и портят внешний вид.

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Мария Винар
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