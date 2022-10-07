Названы пять портящих любой образ моделей юбок

The Voice: юбки из тонкой трикотажной ткани подчеркивают недостатки фигуры

Редакторы модного журнала The Voice назвали пять моделей юбок, которые могут испортить любой образ. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По словам экспертов, в первую очередь, испортить образ женщины могут юбки из тонкой трикотажной ткани и в спортивном стиле. Данные варианты подчеркивают недостатки фигуры и смотрятся дешево.

Помимо прочего, в списке оказались юбки с драпировками. Подобный элемент декора прибавляет дополнительный объем, отмечают специалисты. Также неподходящими стали юбки, изготовленные из дешевых материалов, поскольку выглядят старомодно.

В заключение авторы статьи выделили микро-юбки. Упомянутые варианты, по мнению журналистов, портят внешний вид, делая его вульгарным и пошлым.

В сентябре российский стилист Анна Шаповал перечислила портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, среди неактуальных фасонов эксперт отметила джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи. Она заявила, что на данный момент в моде преобладают свободные и расслабленные фасоны, поэтому перечисленные модели брюк не являются актуальными и портят внешний вид.