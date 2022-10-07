Российские войска ударом ракеты уничтожили автобус с наемниками из Польши

Военкор Руденко: ВС России ударом ракеты уничтожили автобус с 20 наемниками из Польши

Российские военные ударом управляемой ракеты уничтожили автобус с 20 польскими наемниками. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

На видеозаписи, представленной военным корреспондентом, по дороге движется автомобиль, после машина останавливается около леса, и происходит резкий врыв.

По предварительным данным, российские разведчики перешли «в тыл врага». «На этот раз ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. «Ленты.ру») поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники», — заявил репортер. При этом место, где войска России нанесли удар, он не уточнил.

По меньшей мере погибли 20 наемников, приехавших из Польши. «Интересно, МИД Польши заявит об этом?» — задался в заключение вопросом российский репортер.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на линии соприкосновения в республике сейчас сосредоточено большое количество иностранных наемников. «Очень много наемников фиксируем польских, британских. Последнее обучение также было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», — заявил он.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.