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В Великобритании назвали четыре сценария ответного ядерного удара США по России

The Sun: США могут нанести удар по России в ответ на применение ядерного оружия на Украине

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

США могут рассматривать четыре сценария ядерного удара по России в ответ на применение Москвой ядерного оружия на Украине. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Так, первый сценарий подразумевает «полномасштабный ядерный ответ» в виде ударов по России. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

В качестве второго варианта журналисты рассматривают удар по российским войскам на линии фронта на Украине. Издание напоминает слова экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Он отмечал, что в случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине, вероятность того, что радиация достигнет стран НАТО, может быть воспринята как нападение на члена альянса.

Третьей возможной мерой газета называет удар по Черноморскому флоту России. В четвертом сценарии рассматривается точечный удар по российскому кораблю или подразделениям, ответственным за применение ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для всего мира. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.

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Марина Совина
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