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Удар ВСУ пришелся по колонне мирных граждан

Удар ВСУ в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан

Фото: Viktor Gurniak / Reuters

Удар украинских войск у Дарьевского моста в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Стремоусова, люди стояли у моста и ждали переправы через реку Ингулец в районе Дарьевки, в то время как одна из ракет попала в автобус с мирными жителями. Пять человек погибли, еще пять ранены.

«Люди стояли возле моста практически, и прилетел HIMARS. Колонна была из гражданских, военных там вообще не было», — заявил Стремоусов.

Ранее Стремоусов сообщал о значительном сокращении темпов наступления ВСУ на херсонском фронте.

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Татьяна Антоненко
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