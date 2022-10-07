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В одном российском регионе стало больше дорогих квартир

Urbanus.ru: количество дорогих квартир на Урале выросло вдвое

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Урале стало больше дорогих квартир. О том, что количество такой недвижимости увеличилось в одном российском регионе, говорится в исследовании Urbanus.ru, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

С апреля по сентябрь 2022 года предложение дорогого жилья на Урале расширилось вдвое. Объекты с чеком от 15 миллионов рублей продаются во всех областных центрах региона, включая Оренбург и Челябинск, в которых раньше не было подобных лотов.

Три четверти предложения приходится на Екатеринбург, где выставлено на продажу 423 объекта стоимостью от 15 миллионов рублей. Самый дорогой лот на рынке Екатеринбурга — двухуровневый апартамент за 138,2 миллиона рублей. Еще 52 объекта продаются в Уфе, наиболее дорогое жилье здесь — четырехкомнатная квартира с террасой за 40,7 миллиона рублей.

В сентябре россиянам назвали стоимость самой дорогой квартиры в Сибири. Речь идет об объекте на берегу Тихого океана стоимостью 99 миллионов рублей. Его площадь составляет 227,9 квадратного метра, внутри есть шесть комнат.

Александра Качан
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