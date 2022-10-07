Родственники отказались прийти на вечеринку и лишились огромной суммы денег

The Mirror: пара не поделилась лотерейным выигрышем с семьей из-за ссоры на вечеринке

Пользовательница Reddit рассказала, что родственники ее возлюбленного отказались прийти на организованную ими семейную вечеринку и лишились огромной денежной суммы, выигранной в лотерею. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

29-летняя женщина под ником u/No_Management_ и ее возлюбленный недавно выиграли крупную сумму в лотерею. Женщина и ее муж не стали сообщать новость о выигрыше родным сразу, но решили дать часть денег ее матери, которая осталась вдовой, и его родителям.

Победительница — единственная дочь в семье, а у ее возлюбленного — пятеро братьев и сестер. С троими из них он очень близок, а еще с двумя — не очень хорошо ладит, так как они плохо обращались с ним в прошлом. Несмотря на это, удачливая пара решила, что все братья и сестры мужчины получат определенную сумму денег. Победители решили поделиться выигрышем и помочь им выплатить долги, купить недвижимость и дать им определенную сумму на расходы по их усмотрению. Пара пригласила всю семью на вечеринку, где собиралась поделиться счастливыми новостями.

Не зная о выигрыше, двое из братьев и сестер не ответили на приглашение и сказали другим родственникам, что не собираются идти в гости к паре на «какую-то тупую семейную вечеринку». После этого пара решила не делиться с ними выигрышем, и из-за этого случилась ссора на вечеринке.

«В конце обеда родственники со стороны супруга спросили нас о его братьях и сестрах, которые не пришли. Я собиралась ответить, когда мой возлюбленный заявил, что все они были приглашены, но не ответили нам. Исходя из их ответа, мы передумали и решили не давать им ничего. Если они не могут потратить пару часов своего времени, почему мы должны им помогать?» — написала u/No_Management_.

Такой ответ привел родителей мужа в бешенство. «Они орали на меня и называли эгоисткой. Они сказали, что это была моя идея. Если я не дам этим двоим деньги, то им тоже они не нужны. Мы закончили разговор на том, что тогда не дадим денег ни им, ни этим двоим. Мы попросили их уйти, так как не хотели продолжать ругаться. Мы вообще не обязаны были делиться выигрышем», — подчеркнула автор поста.

Хотя в тот момент женщина сочла, что ее ответ справедлив, с тех пор пару закидали сообщениями и телефонными звонками от родителей мужа и не пришедших на праздник братьев и сестер. Звонившие упрекали пару в том, что они отобрали их будущее. Трое других братьев и сестер считают, что они должны помочь родителям, если те извинятся. Женщина не знает, что ей делать дальше.

Один из пользователей Reddit посоветовал: «Вы не забрали их будущее. Вы оставили их будущее таким, каким бы оно было, если бы вы не выиграли в лотерею». «Они заявили, что не хотят идти на тупую семейную вечеринку. Это доказательство того, что вы все сделали правильно», — отметил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit, выигравший в лотерею более пяти миллионов долларов, рассказал, что удача испортила его отношения с семьей. После этого родственники объявили, что больше не хотят иметь с ним дела.

