Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию

МИД: Россия учтет слова Зеленского при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания

Москва, принимая решение по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны, учтет слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах НАТО по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константина Воронцова.

Воронцов подчеркнул, что украинский лидер уже не в первый раз высказывается о создании и применении ядерного оружия в своих выступлениях и интервью.

«Вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла четко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чем другом», — обратился дипломат к другим делегатам ГА ООН.

По словам Воронцова, Москва будет внимательно следить за реакцией западных стран на заявление Зеленского, чтобы понять, «действовал ли он и в данном случае с их ведома и согласия».

Накануне Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. Альянс, по его словам, должен нанести «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"».