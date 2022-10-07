В России призвали защитить малый и средний бизнес в период мобилизации

Юрист Хаминский призвал защитить малый и средний бизнес в период мобилизации

В России в период частичной мобилизации необходимо защитить малый и средний бизнес. В частности, следует расширить понятие предпринимателя, распространив его на лиц, от которых зависит функционирование предприятий. К этому в беседе с News.ru призвал налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

По его мнению, мобилизация индивидуальных предпринимателей может привести к закрытию многих компаний, а значит миллионы россиян останутся без работы. Он подчеркнул, что данный вопрос рассматривался на совещании правительства, однако специалисты указывают на юридическо-техническую неопределенность части решений.

Хаминский указал, что военнослужащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. В случае, если мобилизованный индивидуальный предприниматель передаст управление свои предприятием другому лицу по доверенности, он все равно останется владельцем, и сделки будут заключаться от его имени, что недопустимо. Юрист также отметил, что ранее принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса может оказаться под угрозой из-за юридической неопределенности адресатов.

«Представляется возможным, не трогая базовые положения гражданского, трудового и корпоративного права, внести новеллы, непосредственно связанные с введением в стране различных режимов, обусловленных военными действиями», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает меры для поддержки малого и среднего бизнеса в ходе частичной мобилизации. Так, Минобороны работает над возможностью сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, ведомство должно предложить соответствующие поправки в закон. Призванным бизнесменам также планируется предоставить возможность заморозки фискальных и иных обязательных платежей.