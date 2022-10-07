Путин освободил мобилизованных от пеней за коммунальные услуги

Владимир Путин освободил мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за ЖКУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий мобилизованных граждан, а также членов их семей от уплаты пеней в случае неполной или несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 7 октября, на официальном портале правовой информации.

Речь идет о случаях несвовременной или неполной оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.