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В США раскритиковали Байдена за слова о «ядерном Армагеддоне»

Дочь Маккейна раскритиковала президента США Байдена за слова о «ядерном Армагеддоне»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Политический обозреватель Меган Маккейн — дочь покойного американского сенатора Джона Маккейна — раскритиковала президента США Джо Байдена за слова о «ядерном Армагеддоне». Ее колонка появилась на сайте британского издания Daily Mail.

Маккейн считает, что такими высказываниями американский лидер только нагнетает страх среди населения. Обозревателя удивило заявление Байдена о том, что впервые со времен Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

Как пишет Маккейн, в США слова президента привели к панике, из-за чего жители страны стали массово скупать таблетки йода с калием. «Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно», — считает дочь покойного сенатора. По ее словам, ужас вызывают оба эти варианта.

С критикой в адрес президента США также выступили читатели французского издания Le Figaro. В комментариях к статье в соцсетях они написали, что единственной угрозой является президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Байдена назвали самым опасным человеком в мире.

7 октября президент США заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает «ядерный Армагеддон». Байден подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина, и тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

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Константин Лысяков
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