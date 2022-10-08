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В России восстановились продажи туров

«Ъ»: продажи туров в России восстановились до домобилизационного уровня

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Объемы продаж организованных туров на этой неделе восстановились до уровня середины сентября после просадки, которая началась 21 сентября на фоне частичной мобилизации — туристы начали даже строить планы на Новый год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Среди популярных направлений, как и до спецоперации, Турция, Египет, Мальдивы. Однако полностью восстановился спрос пока только на Подмосковье. По информации управляющего директора «Слетать.ру» Евгения Даниловича, за эту неделю общее число бронирований в компании увеличилось практически вдвое относительно прошлой недели.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил только частичное восстановление: если в конце сентября бронирования сократились сразу на 50–80 процентов, то сейчас продажи ниже средних показателей сентября на 30 процентов. Однако стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вернулась к привычным для потребителей значениям.

По данным Travelata.ru, с 6 сентября по 6 октября самым популярным направлением осталась Турция, на которую пришлось 49 процентов бронирований. Следом идут Россия (27 процентов), Египет (14 процентов) и ОАЭ (5 процентов).

Ранее россиянам назвали достойную альтернативу поездке на горнолыжные курорты Европы — эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили провести зимний отпуск по приемлемой цене в Турции.

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Юлия Мискевич
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