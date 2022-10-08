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Зеленский призвал Европу добиться независимости от России

Зеленский заявил, что европейские страны должны добиться полной независимости от России

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал свое видеообращение в рамках Черногорского форума безопасности, в котором он призвал добиться полной независимости европейских стран от России.

«Все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи — экономические зависимости, энергетические, политические — любые», — заявил глава государства.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Киеву военную помощь из имеющихся запасов по принципу «все, что есть». По его мнению, прежние аргументы по отказу в поставках оружия больше неактуальны, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) доказали, что способна успешно отвоевывать территории, используя оружие стандартов НАТО.

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Марина Совина
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