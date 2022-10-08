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Депутат Госдумы заявил об информационных атаках на него украинских спецслужб

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что против него проводятся атаки украинского ЦИПсО

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что против него проводит атаки ЦИПсО. Текст опубликован в блоге парламентария.

По словам политика, его заранее предупредили из Киева, что против него будет целенаправленная атака, поскольку поставлена задача «качать тему конфликта ура-патриотов и власти».

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Матвейчев добавил, что он везде разъясняет, что это «технология киевского режима», поэтому поставлена задача «смешать с грязью», чтобы к нему никто не прислушивался.

Депутат добавил, что спустя несколько дней вышел текст известной сетевой журналистки Анастасии Кашеваровой, которая по придуманному поводу раскритиковала парламентария за якобы последовавшие высказывания в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и за то, что политик не голосовал по вопросу присоединения Донбасса, Харьковской и Запорожской областей. Он добавил, что уже два месяца лежит в больнице, поэтому не мог посетить заседание.

«Когда сегодня взорвали Крымский мост, они спрогнозировали, что я скажу: задача врагов вызвать истерику в народе и спровоцировать поиск виноватых в России. Чтобы я такие комментарии не давал, они на весь день вырубили мне телефон. Но я все равно комментарии дал с помощью других технологий», — рассказал Матвейчев.

В июне хакер из группировки RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет занимался работой против России.

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Марина Совина
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