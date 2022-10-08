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Аксенов высказался о сроках восстановления Крымского моста после пожара

Аксенов: после ликвидации пожара будут известны сроки восстановления Крымского моста

Фото: Reuters

После ликвидации пожара станет понятно, когда будут проводить восстановление Крымского моста. О сроках ремонтных работ высказался глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Он также пообещал провести экспертизу по мосту, которая покажет масштабы дальнейших работ по восстановлению, будут оценены повреждения. После ликвидации пожара выяснятся и причины произошедшего ЧП.

Аксенов также призвал успокоиться. Он уточнил, что не стоит сейчас распространять ложную, фейковую информацию. В заключение глава Крыма заявил, что обстановка находится под контролем, «на месте работают профессионалы». О происходящем власти также будут информировать граждан в постоянном режиме.

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Варвара Кошечкина
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