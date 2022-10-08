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В ДНР создали региональное отделение «Опоры России»

В ДНР создано первое в новых регионах отделение организации «Опора России»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Отделение общественной организации «Опора России» появилось в Донецкой народной республике, сообщил председатель республиканского правительства Виталий Хоценко.

«Сегодня было создано республиканское отделение "Опоры России", которое возглавил представитель регионального бизнес-сообщества Андрей Юрьевич Калюжный», — написал он в своем Telegram-канале.

Хоценко также отметил, что общественники доставили в город Торез груз, в который вошли бытовая техника, детская мебель, рециркуляторы воздуха, водонагреватели, развивающие игры и сладости. В закупке гуманитарного груза приняли участие представители малого и среднего бизнеса из восьми регионов России.

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Алена Шаповалова
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