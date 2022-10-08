В ДНР создали региональное отделение «Опоры России»

В ДНР создано первое в новых регионах отделение организации «Опора России»

Отделение общественной организации «Опора России» появилось в Донецкой народной республике, сообщил председатель республиканского правительства Виталий Хоценко.

«Сегодня было создано республиканское отделение "Опоры России", которое возглавил представитель регионального бизнес-сообщества Андрей Юрьевич Калюжный», — написал он в своем Telegram-канале.

Хоценко также отметил, что общественники доставили в город Торез груз, в который вошли бытовая техника, детская мебель, рециркуляторы воздуха, водонагреватели, развивающие игры и сладости. В закупке гуманитарного груза приняли участие представители малого и среднего бизнеса из восьми регионов России.

