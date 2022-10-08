В Псковской области восстановят усадьбу Римского-Корсакова

Поврежденную при пожаре усадьбу Римского-Корсакова под Псковом отреставрируют

Пострадавшую от вспыхнувшего летом 2022 года пожара усадьбу композитора Римского-Корсакова, расположенную в Псковской области, начнут восстанавливать в 2024 году. Как уточняет со ссылкой на гендиректора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову ТАСС, в ходе запланированных работ будет также приведена в порядок территория вокруг усадьбы, в том числе дубовый парк и старинный пруд.

Собеседница агентства отметила, что на месте пожара уже побывала группа экспертов. «По итогам комиссии будет сделано серьезное исследовательское заключение, на основе которого можно сделать документы, связанные с проектно-сметными вопросами», — рассказала Мельникова, понадеявшись, что 2023 год будет посвящен работе над проектом, а 2024 — его реализации.

Гендиректор музея указала, что при работе над проектом важно решить вопросы, касающиеся приспособления здания усадьбы. Так, необходимо обустроить помещения для хранения фондов и разместить на территории музея современную систему пожаротушения. Мельникова добавила, что фонды музея продолжают пополняться: в частности, недавно усадьбе передали рояль, который напрямую связан с семьей Римских-Корсаковых. «За этим роялем сидел и сын, и внуки», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что музею-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области передадут в дар оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Сначала музыкальный инструмент находился на даче Римских-Корсаковых в деревне Комарово Лужского района, а затем был перевезен в Ленинград.

О том, что в деревне Любенск Псковской области загорелся музей-заповедник композитора Николая Римского-Корсакова, стало известно 2 июля 2022 года. По словам губернатора региона, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.