Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink Floyd

FT: разногласия по Украине между музыкантами затруднили продажу каталога песен Pink Floyd

Фото: Pool / Reuters

Разногласия по Украине между участниками Pink Floyd затруднили продажу музыкального каталога группы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

В мае все участниками «золотого» состава музыкального коллектива на аукцион был выставлен каталог песен. Им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music. По данным издания, сумма сделки может превысить 500 миллионов долларов. Однако разногласия между артистками препятствуют заключению соглашения.

Кроме того, успешному завершению этого процесса мешают споры о налогах, активах, а также вокруг опубликованного ранее в Rolling Stone интервью сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, где он заявил, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком»

Один из участников аукциона сообщил, что натянутые отношения между Роджером Уотерсом, Дэвидом Гилмором и Ником Мэйсоном сделали невозможным заключение сделки. Отмечается, что переговоры идут «настолько тяжело, насколько это вообще возможно».

Ранее Уотерс рассказал, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию. Уотерс признался, что воспринимает эту угрозу как реальную. «Они же недавно убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут ликвидирован. Теперь так произошло и с моим фото», — заметил рокер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал Южные Курилы «оккупированной Россией территорией»
Сахалинский губернатор отреагировал на заявления Украины о Южных Курилах
В Британии описали ответ США на использование Россией ядерного оружия
В КНДР рядом с ядерным полигоном произошло землетрясение
Разногласия по Украине затруднили продажу музыкального каталога Pink Floyd
Британия обследует трубопроводы из-за опасения «минирования» Россией
Байден оказался перед сложной дилеммой из-за решения ОПЕК+
Действия НАТО в отношении Украины сравнили с Афганистаном
Россиянам напомнили об оплате имущественного налога
В Саудовской Аравии ответили на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.