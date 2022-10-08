Аналитик The Epoch Times заявил, что США должны изменить свою стратегию на Украине

Аналитик Джош Хаммер призвал США отказаться от поддержки Украины. Об этом он написал в своей статье для The Epoch Times.

По его словам, американская сторона должна как можно быстрее изменить свою стратегию на Украине. Аналитик считает, что обещания президента США Джо Байдена продолжать поддерживать Киев на данном этапе пусты и бесполезны.

Эксперт отметил, что стороны подошли к той точке, когда национальные интересы Соединенных Штатов в отношении Киева не совпадают с позицией украинского лидера Владимира Зеленского. Аналитик подчеркнул, что президент Украины заинтересован в продолжении эскалации и этот подход опасен для Вашингтона.

По словам Хаммера, изначально было понятно, что Украина является глубоко коррумпированной страной, однако США все равно оказывают поддержку страну. Аналитик считает, что американские власти рискуют разозлить своих граждан, если продолжат настаивать на своем.

Ранее Reuters опубликовало данные опроса, согласно которому трое из четырех американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о ядерном оружии для защиты своей территории. Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73 процента согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал.

