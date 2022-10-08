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Премьер Эстонии рассказала о расколе в Европе из-за антироссийских санкций

Премьер Эстонии Каллас заявила о трудности Евросоюза вводить новые санкции против России
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что в Европе происходит раскол из-за сложности стран сохранять единую позицию по вопросу санкций в отношении России, сообщает The Telegraph. Она отметила, что государства Евросоюза устали от ведущейся на Украине войны, а также от усиления внутриполитических проблем, в связи с чем у них нет желания вводить новые антироссийские ограничения.

«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — заявила эстонский премьер.

Ранее власти Бельгии решили воздержаться при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стали блокировать решение из соображений «европейской солидарности».

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Марина Совина
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