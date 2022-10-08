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Хуснуллин прокомментировал работу Крымского моста

Хуснуллин анонсировал результаты обследования разрушенной части Крымского моста завтра

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что после осмотра Крымского моста провел совещание. Его итогами он поделился в своем Telegram-канале.

Хуснуллин заявил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста появятся завтра. Он также рассказал, что поручил «в течение суток составить план-график восстановительных работ».

Вице-премьер также прокомментировал работу Крымского моста и добавил, что власти не ожидают перебоев с поставками. «Паромные переправы будут работать, по мере обследования будем понимать можем ли пускать на мост и грузовые машины», — анонсировал он.

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Ранее сообщалось, что Хуснуллин приедет на место ЧП на Крымском мосту. Он пообещал принять решения, позволяющие восстановить работу моста в ближайшее время.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом и отметил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Марина Совина
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