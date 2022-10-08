Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе

Президент России Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля..

Также он возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым.

Утром 8 октября стало известно о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры.