Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные ликвидировали более 110 бойцов ВСУ в Харьковской области

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили 110 украинских военных в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные ликвидировали более 110 бойцов ВСУ в Харьковской области. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были произведены массированные удары по выдвигавшимся резервам противника вблизи Петропавловки в Харьковской области. Конашенков пояснил, что в итоге уничтожено более 110 украинских военных 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

Ранее также стало известно, что ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. Удары были нанесены по местам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ. В итоге войска РФ уничтожили более 100 украинских военных.

Помимо этого, на краснолиманском направлении были ликвидированы 30 бойцов ВСУ. Конашенков также отметил безуспешную попытку ВСУ двигаться вперед при форсировании реки Жеребец. По словам Конашенкова, две роты пытались пройти, однако потерпели поражение.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации
«Факел» прерывал семиматчевую победную серию «Зенита» в РПЛ
Младший сын Кости Цзю нокаутировал австралийского боксера
Российские военные ликвидировали более 110 бойцов ВСУ в Харьковской области
Стало известно об обысках у предполагаемого владельца взорванной в Крыму фуры
Минобороны сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников ВСУ
Крымчанин рассказал о пропавших очередях на АЗС
Глава Минтранса назвал сроки запуска движения автомобилей по Крымскому мосту
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении
Пять поездов из Крыма и Севастополя пообещали отправить по расписанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.