В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили 110 украинских военных в Харьковской области

Российские военные ликвидировали более 110 бойцов ВСУ в Харьковской области. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были произведены массированные удары по выдвигавшимся резервам противника вблизи Петропавловки в Харьковской области. Конашенков пояснил, что в итоге уничтожено более 110 украинских военных 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

Ранее также стало известно, что ВКС России разбили две бригады ВСУ на территории ДНР. Удары были нанесены по местам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ. В итоге войска РФ уничтожили более 100 украинских военных.

Помимо этого, на краснолиманском направлении были ликвидированы 30 бойцов ВСУ. Конашенков также отметил безуспешную попытку ВСУ двигаться вперед при форсировании реки Жеребец. По словам Конашенкова, две роты пытались пройти, однако потерпели поражение.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.