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Путин пообещал помочь беднейшим странам с продовольствием

Президент Путин пообещал, что Россия поможет беднейшим странам с продовольствием
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообещал, что страна поможет беднейшим странам с продовольствием и готова вносить свой вклад в решение глобальных проблем. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства поздравим с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и отметил, что агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов российской экономики.

Путин добавил, что сельское хозяйство стабильно демонстрирует достойные результаты, в частности в этом году ожидается рекордный урожай зерна, порядка 150 миллионов тонн. Страна обеспечивает внутренний рынок и наращивает возможности экспорта.

«Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заключил российский лидер.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей и многих фруктов, которые страна закупает каждый год на три миллиарда долларов. По его словам, присоединение этих регионов к Российской Федерации даст мощный импульс развития сельского хозяйства.

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Марина Совина
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