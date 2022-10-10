Трое россиян заживо сгорели при пожаре в жилом доме

В Горно-Алтайске три человека заживо сгорели при пожаре в жилом пятиэтажном доме

В Горно-Алтайске при пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме заживо сгорели три человека. Об этом сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным министерства, пожар произошел на Коммунистическом проспекте. Огонь начал распространяться в квартире на четвертом этаже. Пострадал один человек.

Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Из дома эвакуировали 121 человека, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пожарным удалось спасти из задымленной зоны 29 человек, среди которых 11 детей. О причинах случившегося пока не сообщается.

«По предварительным данным, проживающие в квартире, где начался пожар, вели асоциальный образ жизни. Почти год данная квартира была без света в связи с неуплатой. Хозяин квартиры в ней не проживал», — сообщил представитель ТАСС экстренных служб.

Ранее в поселке Северомуйск в Бурятии четыре человека заживо сгорели при пожаре из-за курения. Возгорание возникло на втором этаже, на месте пожара спасатели нашли тела двух женщин и двух мужчин. Одного россиянина спасли, еще 12 человек эвакуировались самостоятельно.