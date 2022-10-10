ВСУ обстреляли российское село

Mash: ВСУ обстреляли брянское село Новая Погощь, несколько снарядов попало в ЛЭП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Атака на российское село произошла 9 октября. Всего, согласно данным Mash, было около 15 «прилетов» — несколько снарядов попало по ЛЭП.

В настоящее время подачу электричества в брянском селе восстановили. По предварительным сведениям, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.

Это первая атака Брянской области со стороны Украины в октябре.

3 сентября брянский губернатор Александр Богомаз рассказал об обстреле села Кистер со стороны ВСУ. Тогда повреждения получили объекты инфраструктуры, мирные граждане не пострадали.