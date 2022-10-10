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Сенатор рассказал о последствиях объявления СБУ в розыск Медведева

Сенатор Клишас назвал решение СБУ объявить в розыск Медведева клоунадой
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Решение Службы безопасности Украины (СБУ) объявить в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а также ряд других высокопоставленных россиян не будет иметь каких-либо юридических последствий. Об этом рассказал член Совета Федерации Андрей Клишас, сообщает в понедельник, 10 октября, РИА Новости.

«Клоунада, рассчитанная на внутриполитический эффект на Украине», — резюмировал сенатор.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления Медведева в розыск. По данным СКР, решение украинской спецслужбы было принято по надуманным основаниям и противоречит закону.

О том, что Медведев разыскивается украинскими спецслужбами в связи с предъявленным ему обвинением по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти») Уголовного кодекса Украины, стало известно 10 октября, когда информация о нем была внесена в базу данных МВД республики.

Ранее 10 октября Медведев заявил, что целью будущих действий в рамках специальной военной операции на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима. По его мнению, нынешние украинские власти будут представлять постоянную, прямую и явную угрозу для России.

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Игорь Дмитров
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