Разбившийся в российском регионе неизвестный летательный аппарат попал на видео

Baza: в Заветинском районе Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат

В Ростовской области разбился неизвестный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что части неизвестного аппарата упали на поле, в результате чего загорелась трава. Обломки обнаружили жители Заветинского района российского региона, вызвали спасателей и показали свою находку на видео.

Что именно упало — не уточняется. Baza пишет, что это мог быть беспилотник или часть ракеты. Официальных данных от Министерства обороны пока не поступало.

Ранее стало известно, что 9 октября неподалеку от хутора Рогалик в Миллеровском районе Ростовской области разбился Су-25.