В ЛНР сообщили о попытках ВСУ прорвать оборону

Офицер Народной милиции Марочко заявил, что ВСУ продолжают попытки прорыва обороны в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

«Ситуация серьезная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что все хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами», — заявил он.

Ранее стало известно, что украинские подразделения используют запрещенное американское оружие на территории ЛНР. По его словам, ВСУ выпускают по республике ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, начиненные вольфрамовыми шариками.

Утром 10 октября по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. В частности, атаке подвергся Киев и другие населенные пункты Западной Украины.