Власти сообщили об очередном обстреле граничащего с Украиной села

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Масычево

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Масычево Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», — объяснил глава региона.

Он уточнил, что на данный момент продолжается подомовой обход территорий. Также на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Гладков сообщал об обстреле ВСУ села Шебекино. В результате атаки со стороны Украины, погибла женщина. По словам губернатора, погибшей было 74 года. Она скончалась от осколочных ранений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).