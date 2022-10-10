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Власти сообщили об очередном обстреле граничащего с Украиной села

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Масычево
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Дмитрий Бойков / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Масычево Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», — объяснил глава региона.

Он уточнил, что на данный момент продолжается подомовой обход территорий. Также на место прибыли сотрудники оперативных служб.

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Ранее Гладков сообщал об обстреле ВСУ села Шебекино. В результате атаки со стороны Украины, погибла женщина. По словам губернатора, погибшей было 74 года. Она скончалась от осколочных ранений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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