Захарова вслед за «Газпромом» напомнила о мине НАТО на «Северном потоке»

Захарова вслед за «Газпромом» напомнила о взрывном устройстве НАТО на «Северном потоке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вслед за «Газпромом» напомнила о взрывном устройстве НАТО, обнаруженном в районе газопровода «Северный поток» в 2015 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный Поток" был обнаружен "НАТОвский" уничтожитель мин "Морская Лиса", который лежал в пространстве между нитками, четко под одной из них. <...> НАТО заявило, что подводный уничтожитель мин "потерялся" на учениях», — написала Захарова.

Ранее 10 октября об этом инциденте напомнил представитель компании Сергей Куприянов. Он уточнил, что аппарат нашли на глубине 40 метров.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. В Кремле говорят, что Россию не подпускают к расследованию утечек газа на трубопроводах. В свою очередь службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.