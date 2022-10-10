Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об обстановке возле Крымского моста

«Известия»: ситуацию на подъездах к Крымскому мосту удалось стабилизировать
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На третий день после подрыва грузовика на Крымском мосту движение на подъезде к мосту удалось стабилизировать. Обстановку на месте оценил корреспондент «Известий».

«Раньше в очередях водители ждали до 12 часов, а сегодня стоят по четыре. Сейчас автомобилей пропускают гораздо больше и трафик в разы увеличился», — указал сотрудник издания, комментируя ситуацию.

Материалы по теме:
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту. Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту.Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
8 октября 2022
Проверка грузовика, мощный взрыв и причастность СБУ: что известно о расследовании взрыва на Крымском мосту
Проверка грузовика, мощный взрыв и причастность СБУ:что известно о расследовании взрыва на Крымском мосту
9 октября 2022

Журналист показал на видео очередь из машин, выстроившихся перед въездом на мост, и отметил, что еще вчера на этом месте было порядка 500 автомобилей, тогда как сейчас их «в разы меньше».

Подрыв Крымского моста произошел утром 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля на мосту частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.