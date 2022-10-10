Стало известно об обстановке возле Крымского моста

«Известия»: ситуацию на подъездах к Крымскому мосту удалось стабилизировать

На третий день после подрыва грузовика на Крымском мосту движение на подъезде к мосту удалось стабилизировать. Обстановку на месте оценил корреспондент «Известий».

«Раньше в очередях водители ждали до 12 часов, а сегодня стоят по четыре. Сейчас автомобилей пропускают гораздо больше и трафик в разы увеличился», — указал сотрудник издания, комментируя ситуацию.

Журналист показал на видео очередь из машин, выстроившихся перед въездом на мост, и отметил, что еще вчера на этом месте было порядка 500 автомобилей, тогда как сейчас их «в разы меньше».

Подрыв Крымского моста произошел утром 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля на мосту частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.