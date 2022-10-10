Кремль отреагировал на создание группировки войск России и Белоруссии

Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают взаимодействие в сфере обороны

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно обсуждают взаимодействие в сфере обороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на известие о создании группировки войск РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

Накануне Лукашенко объявил, что в Белоруссии разместят «не одну тысячу» российских военных.

«Самые различные формы взаимодействия, точнее, взаимодействие в самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двухсторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», — сказал Песков.

До этого президент Белоруссии обвинил Киев в намерении открыть фронт против Минска. По мнению Лукашенко, Вооруженные силы Украины планируют атаковать страну, при этом сами украинцы этого не хотят.

Белоруссий лидер заверил, что ответит Киеву в случае нападения на Минск.