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Минобороны рассказало о провале попытки наступления ВСУ и наемников под Херсоном

Минобороны России рассказало о провале попытки наступления ВСУ и наемников под Херсоном
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / АР

До трех батальонных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения иностранных наемников предприняли неудачную попытку наступления на николаево-криворожском направлении в районе населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, попытка наступления сил ВСУ провалилась вследствие активных действий российских войск, которые на данном направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военнослужащих, 9 танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Также 10 октября в Минобороны России сообщили, что все назначенные на прошедшие сутки объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины поражены.

В военном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре бывшей советской республики. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

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Игорь Дмитров
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