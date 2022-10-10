В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по зернохранилищам

Рогов заявил об ударах ВСУ из РСЗО HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зернохранилищам Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня боевики ВСУ из РСЗО (реактивной системы залпового огня — прим. "Ленты.ру") HIMARS нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется», — написал он.

По его словам, в результате атаки украинских военных один из местных жителей получил серьезные ранения. Уточняется, что пострадавшему была оказана медицинская помощь, он находится в стабильном состоянии.

Утром 10 октября по нескольким городам Украины прокатилась череда ракетных ударов. Правительство республики сообщило о повреждении 11 объектов инфраструктуры в Киеве и других восьми регионах.