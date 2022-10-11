В Нальчике появится спорткомплекс с олимпийским бассейном и тиром

В Нальчике, Кабардино-Балкария, завершат строительство спорткомплекса с бассейном и тиром

В Нальчике, Кабардино-Балкария, появится комплекс с олимпийским бассейном и спортивным тиром. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, строительство объекта в микрорайоне «Искож» планируют завершить в текущем году. Отмечается, что в здании намерены проводить соревнования республиканского уровня по пятиборью и уроки физкультуры. К услугам посетителей будут доступны универсальный зал размером 42 на 24 метра и 50-метровый бассейн.

Помимо этого, на верхнем этаже спорткомплекса откроют два тренажерных зала, а также пневматический тир. Известно, что строительные работы проводятся на 270 миллионов рублей, полученных регионом в рамках программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее в октябре также сообщалось, что в Челябинске появится спорткомплекс с биатлонным стрельбищем и лыжной трассой. Новый спорткомплекс появится между Карповым прудом и Шершневским водохранилищем. На данный момент администрация города проводит аукцион, чтобы определить компанию, которая разработает проект второго этапа строительства.