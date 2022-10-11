В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем молчит балет»

На сцене театра Ермоловой пройдет премьера спектакля «Три товарища? О чем молчит балет»

На сцене театра Ермоловой 18 и 19 октября пройдут гастроли Санкт-Петербургского Государственного драматического театра «Приют комедианта» с нашумевшим спектаклем «Три товарища? О чем молчит балет», — постановки, в которой балет впервые заговорил.

Идея создания проекта принадлежит режиссеру и хореографу, солисту Мариинского театра Юрию Смекалову, хорошо знающему внутренний балетный мир, скрытый от глаз зрителей. Десятки историй, случившихся с коллегами хореографа, сотни внутренних переживаний, конфликтов, сомнений, о которых публика никогда не узнала бы, если бы не «Три товарища?». Юрий решил, что зрители должны знать «о чем молчит балет», и рассказал истории театральной реальности Александру Цыпкину, предложив написать из этого материала полноценную пьесу. Так родился спектакль, объединивший балет и драматический театр.

Эту идею поддержал Санкт-Петербургский театр «Приют комедианта», известный тем, что никогда не боится экспериментировать.

«Главная особенность спектакля — уникальное взаимодействие драматических актеров и актеров балета. В “Приюте комедианта”, в театре, который не боится экспериментов, мы можем в единой конструкции объединить танец и драматический театр. Эта работа — мой режиссерский дебют, прежде я не работал с драматическими актерами и очень рад этой возможности», — рассказал Юрий Смекалов, режиссер и хореограф.

В основе пьесы — три реальные истории танцовщиков одного из главных музыкальных театров без купюр рассказывают о закулисье балетного мира. Какие внутренние барьеры, установки и страхи могут помешать добиться признания и успеха? Как артист и его собственное тело могут стать заклятыми врагами? Тема сложная: получившаяся и не получившаяся жизнь. Что означает это словосочетание? Почему кто-то решается на резкий поворот и берет свою судьбу в свои руки, а кто-то — нет. Все ли зависит от нас и кто мы такие, чтобы осуждать других?

«"Приют комедианта" — камерный театр по площади и размерам сценической коробки. Но это очень большой театр по количеству артистов и жанров. К моменту, когда Юрий принес мне идею "Трех товарищей?", на нашей сцене уже шли и драматические спектакли, и балетный, и даже мюзикл, — отметил Виктор Минков, директор — художественный руководитель. — Но когда я услышал, что в одном спектакле он хочет объединить и прекрасный балет в исполнении интереснейших артистов страны, и честные невыдуманные истории, которые знает непонаслышке, и которые будут описаны замечательным, острым на язык Александром Цыпкиным, и отличную драматургию, — сразу понял, что "Приют комедианта" — лучший театр для этого эксперимента».

