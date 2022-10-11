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Болгары открестились от участия в подрыве Крымского моста

Премьер Болгарии Донев заявил об отсутствии болгарского следа в подрыве Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru / Globallookpress.com

Болгары не причастны к подрыву одного из участков Крымского моста, российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к взрыву и уверена в отсутствии вины у Болгарии. Об этом в эфире «Болгарского национального телевидения» заявил премьер-министр страны Гылыб Донев.

Действующий премьер открестился от публикаций в местных СМИ, которые ранее писали о возможном болгарском следе в подготовке диверсии. Донев отметил, что в материалах расследования российских правоохранительных органов Болгария указана лишь как точка на маршруте подорвавшегося грузовика, а не как возможный участник.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованном при участии украинских спецслужб.

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Дмитрий Сотак
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