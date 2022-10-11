Россиянина осудят за экстремистские призывы и реабилитацию нацизма в интернете

На Ставрополье 51-летнего мужчину осудят за экстремистские призывы в комментариях в сети

В Ставропольском крае 51-летний житель села Кочубеевское предстанет перед судом за публичные призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма в интернете. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2020 года россиянин неоднократно оставлял под постами пользователей в одной из социальных сетей комментарии с призывами к насилию в отношении отдельных рас.

Также в течение 2020 года в той же соцсети мужчина одобрительно отзывался о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Дело в отношении фигуранта было возбуждено по материалам краевого УФСБ.

2 сентября сообщалось, что в Саратовской области ФСБ задержала россиянина за призывы к насилию в отношении иностранцев.