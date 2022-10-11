Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России заявили о проработке Украиной ударов по Днепровской ГЭС

В «Росэнергоатоме» заявили, что Украина давно прорабатывает удары по Днепровской ГЭС
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Томко Сергей / ТАСС

Киев давно прорабатывает возможность ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Его слова приводит РИА Новости.

«По нашей информации, Украина давно прорабатывает возможность нанесения ударов по основным гидроузлам днепровского каскада. Это действительно может привести к значительной по масштабу катастрофе», — сказал он, отметив, что специалисты предпринимают все необходимые меры безопасности.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

Днепропетровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье. 5 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в начале марта Украина заминировала ДнепроГЭС, а также пять мостов через Днепр.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в атомном терроризме из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.