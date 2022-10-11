В России заявили о проработке Украиной ударов по Днепровской ГЭС

В «Росэнергоатоме» заявили, что Украина давно прорабатывает удары по Днепровской ГЭС

Киев давно прорабатывает возможность ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Его слова приводит РИА Новости.

«По нашей информации, Украина давно прорабатывает возможность нанесения ударов по основным гидроузлам днепровского каскада. Это действительно может привести к значительной по масштабу катастрофе», — сказал он, отметив, что специалисты предпринимают все необходимые меры безопасности.

Днепропетровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье. 5 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в начале марта Украина заминировала ДнепроГЭС, а также пять мостов через Днепр.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в атомном терроризме из-за атак на Запорожскую атомную электростанцию.