Появились кадры повреждений железнодорожного полотна на Крымском мосту

Очевидцы опубликовали кадры повреждений железнодорожного полотна на Крымском мосту

Опубликованы кадры серьезных повреждений железнодорожного полотна на Крымском мосту. Снятое очевидцем ремонтных работ видео опубликовало сообщество «Плохие новости Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

На публикуемых кадрах видно, что рельсы и оставшиеся на них тележки грузовых вагонов в некоторых местах оплавились из-за высокой температуры горения. Железнодорожное полотно сильно изогнулось, повреждены не только рельсы, но и шпалы.

На видео запечатлена также и группа железнодорожных рабочих, которые продолжают ремонт участка дороги. Когда было снято видео, не уточняется.

8 октября на Крымскому мосту взорвался грузовой автомобиль. После этого произошло возгорание топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал ЧП терактом.