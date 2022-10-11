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В России допустили снижение производства хлеба

РосПиК: производство хлеба в России в 2022 году может снизиться

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 2022 году производство хлеба в России с учетом малых пекарен может «чуть снизиться», следует из материалов Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК). Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам аналитиков, производство может стабилизироваться на уровне 11,2 миллиона тонн против 11,3 миллиона тонн в прошлом году. При этом продажи должны вырасти: если в 2021 году они составляли 857,1 миллиарда рублей, то в последующие два года могут составить уже 920 миллиардов и 980 миллиардов рублей соответственно.

По данным Eurostat, за год цены на хлеб в Евросоюзе резко выросли — в августе повышение составило 18 процентов. Это сопоставимо с темпами подорожания хлеба и хлебобулочных изделий в России. По данным Росстата, в прошлом месяце цены взлетели на 18,1 процента в годовом выражении.

Причиной значительного повышения цен на хлеб в ЕС стали последствия российско-украинского конфликта. Обе страны являются крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур (особенно подсолнечника) и удобрений. Однако весной поставки в регион резко сократились. Проблемы возникли из-за заблокированного украинского зерна в портах Черного моря, также повлияли санкции США на экспорт российского зерна, которые впоследствии были ослаблены.

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Платон Щукин
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