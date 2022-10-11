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Кот с Даунинг-стрит отогнал лису от резиденции премьер-министра и попал на видео

The Guardian: кот Ларри с Даунинг-стрит отогнал лису от резиденции премьер-министра

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри отогнал лису от резиденции премьер-министра. Об этом сообщает The Guardian.

Эпизод с участием кота и лисы попал на видео. На кадрах видно, как Ларри подкрадывается к хищнице, а та скрывается в кустах клумбы. Затем она оттуда выходит и снова сталкивается с мышеловом, который, изогнув спину, пускается в погоню за лисой. Ларри преследовал ее до тех пор, пока не убедился, что она покинула территорию резиденции.

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Ларри живет на Даунинг-стрит с 15 февраля 2011 года и стал первым котом, получившим официальный титул главного мышелова. В резиденцию британского премьер-министра его взяли из приюта. За время службы кот успел поработать с четырьмя премьерами — Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс.

Ранее сообщалось, что главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри «призвал» выселить экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Соединенном Королевстве. В аккаунте Ларри в соцсети появилась запись с текстом: «Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уходит, либо я».

Евгения Черкасова
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