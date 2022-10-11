Умер вице-чемпион Олимпийских игр-1964 по велоспорту

Вице-чемпион Олимпийских игр-1964 по велоспорту Виктор Логунов умер на 79-м году жизни

Умер вице-чемпион Олимпийских игр 1964 года по велоспорту Виктор Логунов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Логунов скончался 10 октября на 79-м году жизни. Причина смерти бывшего велогонщика не сообщается.

Логунов — серебряный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион Советского Союза. В 1964 году он установил мировой рекорд в гите на 500 метрах с ходу, показав результат 29,40 секунды. В 1992 году бывший велогонщик стал одним из тренеров объединенной команды СНГ по велотреку на Олимпиаде в Барселоне.

9 октября на 75-м году жизни скончался бывший голкипер донецкого «Шахтера» и сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев. «Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер», — сказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Пушилин.