Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:1
Овертайм
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Маккаби Х
2:0
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|Группа H. 4-й тур
Копенгаген
0:0
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 4-й тур
Динамо З
1:1
2-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Группа E. 4-й тур
Селтик
0:0
2-й тайм
live
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Группа F. 4-й тур
Шахтёр Д
1:0
2-й тайм
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 4-й тур
Боруссия Д
1:1
2-й тайм
live
Севилья
Лига чемпионов|Группа G. 4-й тур
Милан
0:2
2-й тайм
live
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 4-й тур
ПСЖ
1:1
2-й тайм
live
Бенфика
Лига чемпионов|Группа H. 4-й тур
Спорт

Умер вице-чемпион Олимпийских игр-1964 по велоспорту

Вице-чемпион Олимпийских игр-1964 по велоспорту Виктор Логунов умер на 79-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Умер вице-чемпион Олимпийских игр 1964 года по велоспорту Виктор Логунов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Логунов скончался 10 октября на 79-м году жизни. Причина смерти бывшего велогонщика не сообщается.

Логунов — серебряный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион Советского Союза. В 1964 году он установил мировой рекорд в гите на 500 метрах с ходу, показав результат 29,40 секунды. В 1992 году бывший велогонщик стал одним из тренеров объединенной команды СНГ по велотреку на Олимпиаде в Барселоне.

9 октября на 75-м году жизни скончался бывший голкипер донецкого «Шахтера» и сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев. «Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер», — сказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Пушилин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Курашкина
Комментарии отключены
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В НАТО предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия
Названы влияющие на скорость старения человека факторы
Маск высказался о возможности посредничества на переговорах России и Украины
Байден пошутил о выборе пути политика
В Госдепе назвали способ урегулировать конфликт на Украине
В Белоруссии заявили о подготовке 300 боевиков на Украине для захвата райцентра
Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.